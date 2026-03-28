【モデルプレス＝2026/03/28】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が3月26日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのカジュアルウェア姿での愛犬の散歩ショットを公開した。【写真】25歳K-POP美女「スタイル良すぎ」美脚コーデで愛犬散歩◆チェウォン、ミニボトム姿で愛犬散歩チェウォンは、愛犬を抱っこしたり一緒に走ったりしている散歩中の写真を複数枚投稿。ネイビーのオーバ