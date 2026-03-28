２７日、中国ＳＦ大会開幕式で発言する作家の劉慈欣（りゅう・じきん）氏。（北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京3月28日】中国北京市石景山区の首鋼園で27〜29日、「2026中国SF大会」が開かれている。主催は中国科学技術協会と北京市政府。北京国際SF・未来産業博覧会なども同時開催されている。２７日、中国ＳＦ大会開幕式で来賓を紹介する司会ロボット。（北京＝新華社記者／金立旺）２７日、中国ＳＦ大会開幕式の様子。