中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月28日】中国商務部の報道官は27日、中国の産業利益を守るため、対外貿易法と対外貿易障壁調査規則の規定に基づき、米国による2件の301条調査について貿易障壁調査を実施すると発表した。米国の措置は世界の産業・サプライチェーンに損害を与え、グリーン（環境配慮型）製品の取引を妨害するとして、同日付で調査を開始した。報道官は次のように説明した。米通商代表部は