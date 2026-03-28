ＡＫＢ４８の奥本カイリ（１９）が、国内最大級ギター系楽器展示会イベント「ＳＯＵＮＤＭＥＳＳＥｉｎＯＳＡＫＡ２０２６」（５月１６日・１７日、大阪南港・ＡＴＣホール）に出演するとこが２８日、発表された。ギタリストとして５月１７日に出演する。奥本は３０分間の単独のステージとして「ＡＫＢ４８奥本カイリ人生初！アコギ弾き語りライブ」を行う。ステージタイトルは自身が命名した。奥本は「すでに緊