◇第53回社会人・東京六大学野球対抗戦（スポニチ後援）第1日東大3―5日本製鉄鹿島（2026年3月28日神宮）リーグ戦前恒例の社会人対抗戦が開幕。東大はエース左腕・松本慎之介（3年＝国学院久我山）が先発。ゆったりとしたフォームからMAX141キロの速球に変化球、特にチェンジアップを効果的に使い1回は1、2番を連続三振。さらに3番打者も三振に仕留めるも捕手の一塁悪送球、左翼手の飛球落球で1点を失う。しかし6番打者か