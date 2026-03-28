なにわ男子の長尾謙杜（23）が28日、第1期リニューアルオープンした京都・太秦映画村のオープニングセレモニーに登場した。約1200人のファンが待ち構える中、和装で現れた長尾は、新しくなった“江戸の町”を闊歩（かっぽ）。黄色い声援に恥ずかしそうに手を振りながら練り歩いた。ステージイベントでは「太秦サポーター」の就任式も行われ、映画らしくカチンコ型の任命書を手ににっこり。「すごいうれしい気持ちと恐れ多い