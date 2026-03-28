広く晴れてお出かけ日和、お花見日和となるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、北部を中心に雨や雪が降ったり止んだりとなる見込みです。その他の地域は概ね晴れますが、昼すぎ以降は東北や関東から西の山沿いを中心ににわか雨があるかもしれません。最高気温はきのうと同じか高い所が多いでしょう。東海から西では20℃超えの所がほとんどで、今年一番の暖かさとなる所もありそうです。名古屋や大阪は最高気温22℃の予想で、4月