今回は、不倫相手を強引に呼び出した結果についてのエピソードを紹介します。「電話はかけないで」と不倫相手に言われていたけど…「既婚者の彼氏と不倫中ですが、彼氏には私から電話しないようにしていました。というのも、彼氏に以前『妻に不倫がバレたくないから、電話はかけないで』と言われていたからです。そんなある日のこと、会社で嫌なことがあり、彼氏に会って愚痴りたくて、つい電話してしまったんです。はじめは彼氏は