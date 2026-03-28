3月26日（現地時間25日、日付は以下同）、オクラホマシティ・サンダーは敵地でボストン・セルティックスと対戦した。サンダーは最終スコア109－119でセルティックスに敗れ、2月28日から続けていた連勝記録を12で止めた。 セルティックスは、今月7日にアキレス腱断裂から復活を遂げたジェイソン・テイタムが19得点12リバウンド7アシストのダブルダブルを記録。また、シーズンを通してチームを