3月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、ケガで欠場している4選手の進捗状況を発表した。 左内転筋負傷のため直近7戦を欠場しているセス・カリーは、先日再検査を受けた結果、回復していることが確認された。現在は実戦形式のスクリメージ（練習試合）やワークアウトへ参加できる状態になっているとのこと。 右ヒラメ筋を負傷し、ここ7試合を欠場