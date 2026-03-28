[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節](ニッパツ)※14:00開始<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 5 細井響DF 16 伊藤槙人DF 19 杉田隼MF 7 山田康太MF 8 小倉陽太MF 13 窪田稜MF 26 横山暁之MF 39 遠藤貴成MF 77 高江麗央FW 9 ルキアン控えGK 42 石井僚DF 22 岩武克弥DF 24 秦樹MF 20 村田透馬MF 35 宇田光史朗MF 90 アダイウトンFW 10 ジョアン・パウロFW 17 室井彗佑FW 49 駒沢直哉監督須藤大輔[湘南ベルマー