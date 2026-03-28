[3.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](ロートF)※14:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 27 中山雅斗DF 33 佐藤大翔DF 36 石井大生DF 40 吉村弦MF 7 田村亮介MF 10 森田凜MF 17 田村翔太MF 20 國武勇斗MF 50 芝本蓮FW 54 川崎修平控えGK 15 岡田慎司DF 8 吉田新DF 16 奥田雄大DF 22 生駒稀生MF 18 後藤卓磨MF 21 戸水利紀MF 37 濱名元希MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード