[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節](正田スタ)※14:00開始<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 88 キム・ジェヒDF 3 大畑隆也DF 14 菊地健太DF 43 野瀬翔也MF 7 西村恭史MF 8 神垣陸MF 19 モハマド・ファルザン佐名MF 27 藤村怜MF 37 瀬畠義成FW 38 小西宏登FW 99 中島大嘉控えGK 13 近藤壱成DF 2 田頭亮太DF 22 貫真郷DF 30 小柳達司MF 36 安達秀都FW 17 百田真登FW 20 下川太陽FW 29 松本皐誠FW 69 出間思努監督沖田優