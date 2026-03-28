開催：2026.3.28会場：ダイキン・パーク結果：[アストロズ] 2 - 6 [エンゼルス]MLBの試合が28日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとエンゼルスが対戦した。アストロズの先発投手はマイケル・バローズ、対するエンゼルスの先発投手は菊池雄星で試合は開始した。1回表、3番 ノーラン・シャヌエル 5球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでエンゼルス得点 HOU 0-1 LAA1回裏、さらにキ