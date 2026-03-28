【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が新曲「愛って羨ましい」のMVを公開した。 ■アンダーライブにて本編最後に披露 4月8日にリリースされる41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録される「愛って羨ましい」は、同シングルのアンダーメンバーが歌唱する楽曲。 3月10日から先行配信され、3月17日より3日間、神奈川・ぴあアリーナMMにて開催されたアンダ}