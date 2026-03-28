卓球のTリーグは28日、東京都の国立代々木競技場第二体育館にて「ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフ女子ファイナル ノジマday」が行われる。日本生命レッドエルフは木下アビエル神奈川と対戦する。試合を前に両チームのオーダーが発表されており、プレーオフ制覇をかけた布陣には注目が集まっている。 ■KA神奈川は張本美・長粼ぺアを起用 日本生命は2年ぶり6度