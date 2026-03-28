27日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形は、「SHIPMATE感謝祭2025-26」の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 開催日時は4月25日（土）の11:30～14:00を予定。会場は山形県酒田市の希望ホール（酒田市民体育館）大ホールで、A山形のファンクラブである「2025-26 SHIPMATE CLUB」に入会している会員本人のみを対象に参加費無料で行われる。 イ