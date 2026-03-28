水俣市の特産サラダたまねぎの販売会が行われています。 【写真を見る】これぞ「ネット販売」！？ サラたまちゃん祭りに今年も大大大行列！熊本・水俣市 インターネットではない、昔からある「ネット販売」が人気です。 今年で28回目を迎えた「サラたまちゃん祭り」は、地元特産のサラダたまねぎの販売と消費拡大を目的に、毎年行われているものです。 今年も、始まる前から数百人もの長い列が出来たため、販売開始が