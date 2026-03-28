お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（52）が28日までに、自身のXを更新。都内で行われた『ラ・ママ新人コント大会』にて、相方の井戸田潤（53）と漫才を披露したことを伝え、井戸田との2ショットを公開した。【写真】2人ともいい顔！相方・井戸田潤との2ショット公開した小沢一敬小沢は「『ラママでスピードワゴン二人で漫才やらせてもらいました」と投稿。続けて「ありがとうございました。今後も漫才やっていきたいです