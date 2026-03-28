サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地に駐機する航空機を捉えた人工衛星画像＝2月17日/Planet Labs PBC/Handout/Reuters（CNN）サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地にイランの攻撃があり、米兵少なくとも10人が負傷したことが分かった。米当局者がCNNに明らかにした。米軍要員の死者は出ていない。負傷者のうち少なくとも2人は破片による傷を負ったものの、命に別条はない。別の米当局者は、ほかにも複数の米兵が「