元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。00年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さん（53）とのショットを披露した。「今日は高橋尚子さんに教えていただきながら10キロラン」と高橋さん、ランニングコーチの池田美穂さんとのスリーショットを披露した。「なんと贅沢な時間、5.6年ぶりに10キロ以上走ったので大丈夫かなぁと不安でしたが、たくさんアドバ