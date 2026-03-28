恋愛には相性やタイミングがあると言われますが、長く続いている関係を見ていると、そこには共通する特徴があります。特別な努力をしているというより、自然と心地よい状態が保たれていることが多いものです。無理をしなくても続けられるどちらか一方が頑張り続ける関係は、どこかでバランスが崩れます。無理をしなくても自然に続いていく関係は、長く安定しやすい傾向があります。気持ちを言葉で伝えられる察することに頼りすぎず