開幕戦から大活躍だ。ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、本拠地トロントでの開幕戦に「７番・三塁」で先発出場し、３打数２安打、１四球と存在感を放ちサヨナラのホームを踏んだ。もうすっかりチームの一員だ。インタビュー中に主砲のゲレロから大量の水をぶっかけられたセレブレーションが、すべてを物語っていた。２回の第１打席こそ空振り三振に倒れたが、１点を追う５回一死で迎えた２打