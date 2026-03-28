この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「夫婦どちらかが早期退職を考えている場合、ローンはどう設計すべき？」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「夫婦どちらかが早期退職を考えている場合、ローンはどう設計すべき？」様々な働き方が考えられる昨今。我が家では夫婦どちらかが早期退職するかもしれません。その場合に、ローン