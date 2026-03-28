恋をすると、どうしても相手の良いところばかりが目に入ってしまうもの。でも、家族や友人から「彼はやめておいた方がいい」と言われたことはありませんか？実は周囲の冷静な意見には、あなたが見落としている重要なサインが隠されているのかも。そこで今回は、恋に落ちる前に気づきたい「要注意男性」の特徴を紹介します。言い訳やウソが多い言い訳やウソが多い男性には要注意です。好きな人の言葉は信じたくなるものですが、周囲