グラビアアイドル、タレントの麻倉瑞季が27日、自身のInstagramを更新し、ゲームセンターの筐体の前でポーズをとるキュートなショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】麻倉瑞季、金髪に激変！麻倉は現在、「週刊SPA！」（扶桑社）のグラビア企画「旬撮ガール」に5週連続掲載中。この日はInstagramで「4週目 スト2やったよー」とつづりながら、スカジャンにミニ丈、ピンヒール姿で筐体の前に座り、ジョイスティックに