『エリザベート』『昭和元禄落語心中』をはじめとするミュージカル作品はもちろん、ドラマや映画、音楽活動、さらにはトーク番組のMCなど、さまざまなジャンルで才能を発揮する山崎育三郎。40歳になった今年、また新たなチャレンジとして、日本初のミュージカル×ボーイズグループオーディション『OK！Diamonds』をプロデュースする。長年胸に抱いてきた「日本発のミュージカルを世界へ届けたい」という夢の一歩ともいうべき今回