◆米大リーグマリナーズ―ガーディアンズ（２７日・米ワシントン州シアトル＝Ｔ―モバイルパーク）ガーディアンズの新人Ｃ・デローター外野手（２４）が、敵地のマリナーズ戦に「２番・右翼」で先発出場し、１回に３号アーチを放って、史上３人目となるデビュー２試合で３本塁打を記録した。２本塁打した前夜に続き、１回からデローターのバットが火を噴いた。右腕カービーの２球目の低めのスライダーをとらえると、角度２３