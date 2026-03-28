的場浩司率いる炎達（ファイヤーズ）と的場浩司ソロ名義の音楽作品が、本人の誕生日である2026年3月28日に全世界配信を開始した。俳優、タレントとしてテレビや映画、CMなどで活躍、幅広い支持を集める的場浩司。音楽アーティストとしてはロックバンド“炎達”のヴォーカルとして1990年に歌手デビューを果たし、以降シングル、アルバムを継続的にリリースしつつ、ライブツアーでも人気を博した。