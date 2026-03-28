メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で来月開かれる春の高山祭を前に、祭りで披露する屋台の飾り付けが行われました。 飛騨地方の方言で「屋台やわい」とよばれるこの飾り付けは、祭り当日に豪華絢爛な屋台を披露するための大切な準備作業です。 28日は春の高山祭の屋台のうち、からくり奉納をする3台の屋台のひとつ「三番叟」で飾り付けが行われました。 屋台を守る町内の人たちが、1年間保存されていた屋台を