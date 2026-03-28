今秋からの海外留学を発表したフジテレビの宮司愛海アナウンサーが２８日、自身のポッドキャスト番組「すみません、今まで黙ってたんですけど…」に最新回をアップ。留学期間は「１〜２年」と明かし、決断に至った理由や経緯を語った。宮司アナはキャスターを務めたニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（月〜金曜・午後３時４２分）を２７日で卒業し「今年の秋からは海外の大学院に留学して勉強することを決意しまし