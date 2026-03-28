◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、中京競馬場レッドモンレーヴ（牡７歳、美浦・蛯名正義厩舎、父ロードカナロア）は、１０時５７分に決戦の地に着いた。渡部助手は「７歳なので、落ち着いたものです。カイバも食べています」と明るい表情で話した。一瞬の爆発力は、ここに入っても通用すると思えるほどの脚を持つ。「最近の感じでは、１６００メートルは長い。しまいは