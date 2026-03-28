SNS上の誹謗中傷が社会問題となる中、自ら投稿するだけでなく他人の投稿を拡散するリポストについても、厳しい法的責任が問われるようになっている。 【画像】応援団伝統の「大根踊り」無断SNS投稿に削除要請 会社員のAさんは、ある有名人の不祥事に関する過激な批判投稿を目にし、強い同意の気持ちから、何も考えずにその投稿をリポストした。しかし数日後、その内容が事実無根であった可能性が浮上したため、慌てて自分のリポ