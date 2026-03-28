セント・フォース関西に所属する大山喜千が26日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業を白基調のはかま姿の写真とともに報告した。 【写真】知的で清楚な雰囲気ぬいぐるみと「学位記」がめちゃかわいい 医学部保健学科で学んでいた大山は「大阪大学を卒業いたしました」と書き出し、「4年生は、特別研究、研究発表、大学院入試、病院実習、卒業試験、国家試験と、 振り返ると、なかなかに濃くて、てんこ盛りの1年