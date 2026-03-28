日本代表にダンヒルより新スーツが提供された森保一監督が率いる日本代表は、現在ヨーロッパ遠征を行っており、3月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。北中米ワールドカップ（W杯）に出場する国々は、新しいユニフォームを発表しており、日本も先日新しいセカンドユニフォームを発表したが、ほかにも新しい公式ウェアが提供されたようだ。日本代表の公式「X」は、「SAMURAI BLUEの新たな一着。ダン