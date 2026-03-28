テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）が米国とインドの首脳電話会談に参加した事実が確認された。ニューヨークタイムズ（NYT）はトランプ米大統領とモディ印首相の24日（現地時間）の電話会談にマスク氏も参加したと、複数の政府関係者を引用して27日報じた。この首脳会談では中東で高まっている危機について議論した。特に世界石油・天然ガス運送に核心的なホルムズ海峡をめぐるイラン軍の統制について話し合ったと、両