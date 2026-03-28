大分・豊後大野市にある「稲積水中鍾乳洞」で、水深100mを目指し、調査が行われた。「鍾乳洞の水深」として日本一になる可能性があるとして、今後、日本記録認定協会に申請するという。“鍾乳洞の水深”で日本一か大分・豊後大野市で撮影されたのは、“誰も見たことのない世界”。20日、3億年前に形成が始まったとされる「稲積水中鍾乳洞」で、水深100mの地点を目指し、調査が行われた。人一人がやっと通れる狭い空間をダイバーが