NPB(日本野球機構)が28日に公示を発表し、DeNAは入江大生投手を1軍登録しました。入江投手は同日のヤクルト戦に先発予定。相川亮二新監督へ初勝利プレゼントを狙います。昨季の入江投手はチーム最多の22セーブをマーク。先発に転向して迎える今季のオープン戦では、ソフトバンクとの試合で5イニングを投げて3被安打、5奪三振、無失点と好投。21日には2軍で巨人戦に先発し、5回を5被安打、7奪三振、1失点でした。