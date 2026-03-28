男子ゴルフのタイガー・ウッズ選手（50）が27日に車の横転事故を起こし、その後、飲酒か薬物の影響を受けて運転した疑いで逮捕されました。現地警察によりますと、27日午後2時ごろ、アメリカ・フロリダ州でウッズ選手が自宅近くを車で運転中、追い抜こうとしたトラックと接触し横転しました。ウッズ氏とトラックの運転手にけがはありませんでした。ウッズ氏に酒に酔ったような様子がみられたため、保安官事務所の職員が呼気検査を