犬が『ウザい』と思っているときにみせるサイン６選 犬がウザいと思っているとき、どのような態度や行動、仕草を見せるのでしょうか。ここでは犬が鬱陶しいと思っているときにみせるサインを紹介します。 1.体や顔を背ける 犬が「今は近づかないで」「しつこいな」と思っているとき、相手から顔を背けて視線を合わせようとしなかったり、体を背けて「こっちに来ないで」と静かにアピールしたりします。 2.「ヴー