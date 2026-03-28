牟岐海部道路が新規事業化へ国土交通省四国地方整備局は2026年3月23日、香川県高松市で社会資本整備審議会道路分科会四国地方小委員会を開催。国道55号バイパス「牟岐海部道路」の新規採択時評価を行い、2026年度の新規事業化を妥当としました。【四国右下】牟岐海部道路の計画ルートを見る（地図）国道55号は、徳島県徳島市から室戸市を経由して高知県高知市に至る道路です。このうち徳島県阿南市から高知県安芸市にかけては