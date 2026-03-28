かつての桜の名所を復活させようと、岐阜県飛騨市の神岡城周辺で28日、桜の植樹が行われました。神岡城周辺は20年ほど前まで、およそ450本の桜が咲き誇る名所でしたが、その後病気などで激減しました。28日は地元の有志らがソメイヨシノの苗木10本を植え、草刈りなど手入れをしました。参加した住民：「立派な桜並木になってくれると嬉しいんやけど」「あんばよう咲いてもらえるように、神岡のシンボルやで」今年の開花は