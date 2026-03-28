丼ぶりと京風うどんをメインに提供するファストフードチェーン『なか卯』が2026年3月18日から「ねぎ塩まぐろたたき丼」の販売を開始した。既に展開されている「まぐろのたたき丼」とは、どのような違いがあるのか。まぐろとねぎがたっぷりのった丼が新登場今回、新しく登場した「ねぎ塩まぐろたたき丼」は、粗めのまぐろたたきに、白髪ねぎをたっぷりのせ、ごま油が香るなか卯特製の塩だれで仕上げた一品。「ねぎ塩まぐろたたき丼