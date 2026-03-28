米グーグル（Google）は、Google TVにGeminiを利用した3つの新機能を追加すると発表した。米国とカナダで順次提供される。 ビジュアルヘルプ 「ビジュアルヘルプ」は、Google TVのGeminiがユーザーの質問に対し、視覚的な情報や動画を組み合わせて回答をする機能。たとえば、スポーツの試合結果を尋ねると、チームのロゴと試合での点数を組み合わせた表がセットで表示され、料理のレシピ