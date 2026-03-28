千葉県鴨川市に広がる「鴨川温泉」は、2003年に開湯した比較的新しい源泉「なぎさの湯」や、「願満の湯」で有名な房総エリアを代表する温泉地です。「なぎさの湯」の泉質は、ほんのりと硫黄が香る「含硫黄−ナトリウム−塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉」。湯上がりの肌の滑らかさが評判を呼んでいます。また筋肉・関節の痛みや冷え性、疲労回復への効果も期待できるといわれています。オーシャンビューの露天風呂を備える宿もあり、目の