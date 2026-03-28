SKE48の浅井裕華さんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンから届いた“クシ”の山を披露しました。【写真】浅井裕華の「一生クシに困らない人生」とは？「そうなると思ってた」浅井さんは「このツイートしてから4日しか経ってないのに一生クシに困らない人生になりました」と22日の自身の投稿を引用リポストし、1枚の写真を投稿。大量のクシが置かれた写真です。元の投稿では、「こんなことってある3000円のクシ....」