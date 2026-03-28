オリジナリティあふれる新しい県の特産品の中から優れた商品を選ぶ表彰式が27日、県庁で行われました。 県内メーカーの新商品開発促進を目的に県は毎年、新しい特産品を公募し優秀な商品を表彰しています。 今年度は80点の新作が集まり「水産加工品」や「菓子・スイーツ」など5つの部門から12の商品が表彰されました。 このうち最高賞の「県知事賞」には壱岐の蔵酒造の「JAPANESE IKINOCRAFT GIN ORIGINAL(ジ