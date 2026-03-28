スコットランドのファンからサイン攻めにあう中村氏(C)Getty Images「シュンスケ・ナカムラだ！」スコットランド国内で、日本サッカー界の天才キッカーの名が、突如として広まった。 【関連記事】世界を魅了した小野伸二の“魔法” 忘れらない名スカウトの証言「オノはマドリーでも100％プレーできたキッカケは、現地時間3月27日にグラスゴーで行われる日本代表とスコットランド代表の親善試合にあった。この試合を中継する『