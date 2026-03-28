All About ニュース編集部は3月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「4月公開の映画」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「劇場に見に行きたい『4月公開の映画』」ランキングを紹介します。【5位までのランキング結果を見る】3位：『SAKAMOTO DAYS』／39票3位は、『SAKAMOTO DAYS』です。『週刊少年ジャンプ』の大人気コミックを実写化したこの映画は、Snow Manの目黒蓮さんが主演を務める注目作です