熊本市の水前寺成趣園で細川家ゆかりの伝統・文化を一堂に集めたまつりが開かれています。 【写真を見る】黒漆の盆上に白砂で山や海を描く「細川流盆石」細川家ゆかりの伝統文化を一堂に水前寺成趣園まつり きらびやかな衣装をまとった射手や馬が、参道を歩いて鳥居をくぐる・・・ 「流鏑馬行列」が、まつりの始まりを告げます。 約350年前に細川家が築いた水前寺成趣園で開かれているのは、細川家ゆかりの伝統文化を一